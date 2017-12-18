Нападение на Стерлинга квалифицировано как «преступление на почве ненависти»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Рахим Стерлинг

Полиция Манчестера продолжает изучать обстоятельства нападения на полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Инцидент произошел накануне матча против «Тоттенхэма» на базе «горожан».

Футболист подвергся расовым оскорблениям, после чего неизвестный пнул Стерлинга по ноге. Инцидент попал в камеру видеонаблюдения. По словам пресс-секретаря полиции, расследование продолжается, нападение квалифицировано как «преступление на почве ненависти».

На Рахима Стерлинга напали перед матчем с «Тоттенхэмом»

В минувшие выходные «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:1, продлив победную серию в чемпионате до 16 матчей. Рахим Стерлинг в этом матче оформил дубль, став лучшим бомбардиром «горожан» в АПЛ. На его счету 11 мячей.

Источник: The Telegraph
Фото: Global Look Press

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На Рахима Стерлинга напали перед матчем с «Тоттенхэмом»

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