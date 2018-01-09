Антон Митрюшкин претендует на попадание в команду года в швейцарской Суперлиге

Автор: Никита Воробьев 0

Антон Митрюшкин

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин попал в список кандидатов на звание лучшего вратаря швейцарской Суперлиги. Россиянин может попасть в команду 2017 года.

Конкуренцию Митрюшкину составят игроки «Янг Бойз» Давид фон Бальмос и «Базеля» Томаш Вацлик.

В нынешнем сезоне «Сьон» с Митрюшкиным на последнем рубеже пропустил 27 голов в 16-и матчах и находится на последнем месте в турнирной таблице после 19-и туров. В прошедшем розыгрыше чемпионата Швейцарии команда заняла четвертое место.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальная страница Суперлиги в twitter

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