Антон Митрюшкин претендует на попадание в команду года в швейцарской Суперлиге

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин попал в список кандидатов на звание лучшего вратаря швейцарской Суперлиги. Россиянин может попасть в команду 2017 года.

Конкуренцию Митрюшкину составят игроки «Янг Бойз» Давид фон Бальмос и «Базеля» Томаш Вацлик.

Hier folgen die Nominierten für die Dream Teams an der 5. #SFLAwardNight / Voici les nominés pour les meilleures équipes de la 5e SFL Award Night. @safp_org @brack pic.twitter.com/DI7vXqtVr4 — SwissFootballLeague (@News_SFL) January 9, 2018

В нынешнем сезоне «Сьон» с Митрюшкиным на последнем рубеже пропустил 27 голов в 16-и матчах и находится на последнем месте в турнирной таблице после 19-и туров. В прошедшем розыгрыше чемпионата Швейцарии команда заняла четвертое место.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальная страница Суперлиги в twitter