«Арсенал» оштрафует Алекса Ивоби на половину месячной зарплаты за вечеринку

Автор: Владимир Шевелев 0

Алекс Ивоби

«Арсенал» провел внутреннее расследование в клубе. Оно было инициировано в связи с появившейся информацией о вечеринке полузащитника Алекса Ивоби перед матчем с «Ноттингем Форест».

Информация подтвердилась. Клуб оштрафует футболиста на половину месячной зарплаты, а главный тренер Арсен Венгер проведет с ним воспитательную беседу.

Ивоби провел на поле весь матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:4), результативными действиями он не отметился.

В текущем сезоне нигерийский хавбек провел за «Арсенал» 12 матчей в АПЛ, забил один мяч и с делал голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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