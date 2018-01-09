«Арсенал» оштрафует Алекса Ивоби на половину месячной зарплаты за вечеринку

«Арсенал» провел внутреннее расследование в клубе. Оно было инициировано в связи с появившейся информацией о вечеринке полузащитника Алекса Ивоби перед матчем с «Ноттингем Форест».

Информация подтвердилась. Клуб оштрафует футболиста на половину месячной зарплаты, а главный тренер Арсен Венгер проведет с ним воспитательную беседу.

Ивоби провел на поле весь матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:4), результативными действиями он не отметился.

В текущем сезоне нигерийский хавбек провел за «Арсенал» 12 матчей в АПЛ, забил один мяч и с делал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»