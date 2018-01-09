«Арсенал» оштрафует Алекса Ивоби на половину месячной зарплаты за вечеринку

«Арсенал» провел внутреннее расследование в клубе. Оно было инициировано в связи с появившейся информацией о вечеринке полузащитника Алекса Ивоби перед матчем с «Ноттингем Форест».
Информация подтвердилась. Клуб оштрафует футболиста на половину месячной зарплаты, а главный тренер Арсен Венгер проведет с ним воспитательную беседу.
Ивоби провел на поле весь матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:4), результативными действиями он не отметился.
В текущем сезоне нигерийский хавбек провел за «Арсенал» 12 матчей в АПЛ, забил один мяч и с делал голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: The Times