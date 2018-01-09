«Барселона» готова предложить Антуану Гризманну оклад на уровне Луиса Суареса

Автор: Никита Воробьев 0

Антуан Гризманн

Несмотря на трансфер Филиппе Коутиньо, «Барселона» летом предпримет попытку приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Каталонский клуб готовит 100 млн евро.

Самому французу руководство «блаугранас» готово предложить зарплату, равную заработку Луиса Суареса. Больше в команде зарабатывает только Лионель Месси.

Контракт будет рассчитан на пять лет.

Однако в «Атлетико» не намерены отпускать своего лидера, так как рассчитывают, что его связка с Диего Костой будет приносить результат.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena SER

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