Стала известна формула для определения лучшего игрока в паре Роналду-Месси

Ученые из Левенского католического университета вывели формулу для определения лучшего игрока в паре Роналду — Месси. Она называется VAEP.

Сообщается, что формула считает не только результативные передачи и голы. Также она оценивает такие действия, как дриблинг, удары, подкаты и прочее. Отмечается, что бельгийские профессора собирали данные по португальскому и аргентинскому игрокам в период с 2013 по 2018 годы.

«В первые сезоны результаты Роналду и Месси были почти идентичными. Но в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника. Мы наблюдаем компромисс у многих футболистов, либо они совершают много действий с менее высокой ценностью — например, у Поля Погба», — рассказал аспирант Том Декроос, который принимал участие в исследовании.

Оказалось, что средний VAEP-показатель за один сыгранный матч у Месси составил 1,21, а у Роналду — 0,61.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror