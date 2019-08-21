Неприкасаемый. Что нужно знать на данный момент о возможном отъезде Неймара из «ПСЖ»?

Трансферное окно в европейских топ-лигах подходит к концу. В то время, как в Англии период дозаявок уже официально закрылся, в Испании и Франции клубы еще могут согласовывать сделки вплоть до 2 сентября. Одним из главных вопросов в оставшиеся пару недель станет возможный переход бразильской звезды Неймара в один из грандов Ла Лиги. Еженедельник «Футбол» попытался разобраться в перипетиях вокруг трансфера лидера парижан.

Цена скандала

В то время, как болельщики по всему континенту смотрели финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», в Париже разгорелся скандал с участием главной звезды «ПСЖ» — Неймара. В местную прессу обратилась девушка, обвинившая бразильского форварда в изнасиловании. Не назвав своего имени, предполагаемая жертва рассказала, что неприятный инцидент произошел в мае в отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe, расположенном недалеко от стадиона «Парк де Пренс».

Пострадавшей оказалась бразильская модель Нажила Триндади. 31 мая она вернулась в Южную Америку, где написала заявление на футболиста в одном из полицейских участков Сан-Паулу. В дело вмешался отец Неймара, попытавшись отгородить сына от возможных проблем с законом.

Да Силва Сантос назвал ситуацию «печальной» и пообещал, что девушка заплатит за клевету. «Все ложь, преступления не было, Неймара просто шантажируют. Все улики уже у адвокатов», – рассказал он, подчеркнув, что «в Бразилии надо быть осторожным и уметь постоять за себя. Ведь, когда люди видят, что у кого-то есть деньги, то готовы на многое».

Неймару-младшему пришлось пойти на крайние меры – выложить всю переписку с предполагаемой жертвой. Игрок «ПСЖ» признался, что у него были интимные отношения с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании. Однако подчеркнул, что все было по взаимному согласию. «Те, кто знают меня, мой характер, понимают, что я никогда не стал бы делать подобное», – заявил тогда футболист.

В итоге на днях появилась информация, что лидер сборной Бразилии сумел избежать суда по нашумевшему делу. Суд Сан-Паулу не стал предъявлять футболисту обвинения. Местная полиция сочла недостаточно обоснованными показания главной фигурантки скандала. К слову, от Триндади в ходе расследования отвернулись даже собственные адвокаты. Таким образом, Неймар избежал тюремного заключения сроком до пяти лет, согласно бразильскому законодательству.

Несмотря на отсутствие вины Неймара, такие истории всегда оставляют отпечаток на репутации самих игроков. Таким образом, неудивительно, что в последнее время ценник на бразильскую звезду неуклонно скатывается вниз. Еще пару лет назад его трансфер из «Барселоны» в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Теперь же, владельцы французского гранда готовы существенно сбавить стоимость трансфера с 222 млн. евро до более скромных 180-ти.

Страх и ненависть в Париже

Реакция болельщиков на скандал вкупе с неоднократными намеками со стороны самого Неймара на желание покинуть «ПСЖ» не заставила себя долго ждать. Всеобщая любовь сменилась гневом ультрас французского гранда. В матче 1-го тура парижане встречались с «Нимом». Самого Неймара не оказалось даже в заявке на матч, что, однако, не помешало хозяевам уверенно разобраться с оппонентами, разгромив их со счетом 3:0. Но главное в тот вечер творилось отнюдь не на футбольном поле «Парк де Пренс».

Не успел арбитр встречи дать стартовый свисток, как на фанатской трибуне появились огромные баннеры и растяжки с призывом к бразильской звезде немедленно паковать чемоданы и отправляться в аэропорт «Шарль-де-Голль». «Неймар, проваливай» или «Неймар, ****** проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?». И это еще не самые резкие плакаты поклонников столичной команды.

Второй баннер, в частности, отсылает к словам бразильца о том, что самое приятное его воспоминание – это камбэк «Барселоны» в матче Лиге чемпионов как раз против «ПСЖ». Проиграв тогда первый матч 1/8 финала 0:4, каталонцы во второй встрече разгромили французский клуб со счетом 6:1. То поражение надолго осталось в памяти фанатов.

Куда более острыми были кричалки болельщиков парижан (например, скандирование «Неймар – сын шлюхи»). Подобные возгласы неслись с трибун на протяжении всей встречи в адрес главной звезды клуба.

Но самое главное в этой истории выяснилось непосредственно после самого матча. Одно из главных изданий Франции — L’Equipe – выяснило, что многочисленные акции против Неймара на стадионе в Париже были согласованы с руководством «ПСЖ». «Все знали, что радикалы могут провести акцию, и клуб не сделал ничего, чтобы этого избежать», — отметил источник газеты.

Не остался в стороне и спортивный директор команды — Леонардо. Функционер подтвердил факт переговоров о трансфере игрока (правда, не уточнил в какой клуб). «Переговоры продвинулись. Посмотрим, что произойдет», – сказал он. А недавно стало известно, что из магазинов клубной атрибутики исчезли футболки с фамилией бразильского форварда. Похоже, что после этих историй шансы бразильской «десятки» остаться в Париже приближаются к нулю.

Все пути ведут в Мадрид?

На данный момент наиболее перспективные варианты продолжения карьеры Неймара сводятся к Испании. Борьбу за лидера сборной Бразилии ведут два гранда Примеры — «Реал» и «Барселона». Причем, вариант с «королевским» клубом выглядит в последнее время даже более реалистичным, нежели возвращение игрока в Каталонию. Шейхи «ПСЖ» хотят продать форварда уже в это трансферное окно. Однако, аппетиты парижан могут доставить серьезные проблемы в переговорах с потенциальными покупателями.

Дело в том, что Нассер Аль-Хелаифи хотел бы получить за продажу бразильской звезды порядка 250 млн. евро. В крайнем случае, босс парижан не против разбавить эту сумму приглашением игроков «Барсы» или «Реала». У «сине-гранатовых» парижане намерены заполучить защитника Нелсона Семеду и хавбека Филиппе Коутиньо. А из стана «сливочных» на примете у французов числится молодой талант – Винисиус. В этом случае, цена возможной сделки может существенно сократиться. Однако, большой вопрос – пойдут ли на эти условия испанские клубы?

Так, владелец мадридской команды — Флорентино Перес – уже дал ясно понять, что не настроен расставаться с перспективным форвардом. Однако, в возможном переезде Неймара в испанскую столицу есть свои нюансы.

Упущенный шанс

Мало кто вспоминает об этом, но еще 13 лет назад тогда еще совсем юный бразильский мальчишка уже был одной ногой в «Реале». Об этом времени вспоминает бывший тренер команды — Хесус Энрике Гутьеррес.

«Неймар приехал зимой 2006 года. Клуб намеревался подписать бразильского мальчика. Это удивило меня, потому что это не было чем-то нормальным, ведь очень юный футболист приехал совсем издалека. Но я еще никогда не видел, чтобы так обращались с мячом, как это делал он. В клубе было всем ясно, что мы не можем его отпустить. Приказ руководства «Реала» состоял в том, что этот мальчик не мог вернуться в Бразилию, не взяв на себя обязательства перед нами».

Мадридские боссы уже готовились к подписанию соглашения с бразильским вундеркиндом. Однако, в дальнейшем что-то пошло не так, и юноша отправился обратно в «Сантос». «Реал» предложил контракт его отцу, с очень интересными условиями. Однако бразильский клуб предложил ему новый контракт, который включал квартиру отцу футболиста. Это было главной мотивацией для Неймара-младшего, чтобы не подписывать с нами контракт», — сказал Гутьеррес.

Если Флорентино Перес и Ко не хотят повторить свои же ошибки десятилетней давности, им во что бы то ни стало нужно переиграть «Барсу» уже не на футбольном поле, но в финансовом плане. В подтверждение этому, на днях стало известно, что президент «сливочных» взял кредит в испанском банке, чтобы потратить вырученные средства на более выгодное предложение по бразильцу. И теперь, похоже, все находится в руках самого Неймара.

Или все-таки Каталония?

В «Барселоне» тем временем пытаются уговорить «ПСЖ» отказаться от агрессивных планов по Семеду и Коутиньо и довольствоваться вместо этого трансфером Ивана Ракитича. Одно можно сказать наверняка – Филиппе в Париже уже точно не будет. Экс-игрок «Ливерпуля» отправился на правах аренды покорять Бундеслигу в составе «Баварии». «Я могу подтвердить, что мы с Хасаном Салихамиджичем в среду были в Барселоне и достигли соглашения как с клубом, так и с игроком», — отметил президент мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

Так или иначе, соперничество «Реала» и «Барсы» постепенно выходит на финишную прямую. И те, и другие не жалеют любых способов выйти на контакт с Неймаром. Так, Лео Месси неоднократно связывался с самим футболистом, чтобы тот ни в коем случае не переезжал в Мадрид. А на прошлой неделе в столицу Каталонии прилетел один из ведущих адвокатов парижского клуба — Жуан де Диос Креспо. Именно он летом 2017 года внес 222 миллиона евро и активировал клаузулу Неймара при переходе бразильца в «ПСЖ». Однако, представители «сине-гранатовых» пока отказываются комментировать приезд известного адвоката.

Мяч на стороне «Реала»

Помочь столичному гранду перехватить инициативу в борьбе за Неймара должен тот факт, что отношения между «ПСЖ» и «Барсой» находятся на нулевой точке после все той же покупки Неймар два года назад. Следствием этого cтал тот факт, что каталонцы так и не сделали пока официального запроса во французский клуб по поводу трансфера бразильца.

В Париже давно говорят, что продадут 27-летнего игрока в «Барселону» лишь за те же самые 222 млн. евро. Не придает уверенности «сине-гранатовым» и их недавняя попытка увезти из Парижа другого лидера «ПСЖ» – Марко Верратти.

Все это играет на руку мадридскому клубу. Несмотря на большие покупки этим летом, предсезонные турниры показали, что в средней линии «сливочных» по-прежнему находится большая брешь. А после неудачи с покупкой Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» фигура Неймара в «Реале» становится все более вероятной.

В этом ключе, переезд бразильца в Мадрид станет своеобразной вишенкой на торте в трансферной кампании Зинедина Зидана. А связка Неймара с Эденом Азаром может составить серьезную конкуренцию «Барсе» (Гризманн, де Йонг плюс Месси) в борьбе за чемпионство уже в этом сезоне.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов