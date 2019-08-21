«Барселона» намерена взять в аренду Неймара на 2 года с обязательством выкупа

«Барселона» вновь пытается оформить трансфер форварда «ПСЖ» Неймара. Каталонцы хотят арендовать бразильского футболиста.

Сообщается, что «сине-гранатовые» сделали предложение парижанам по аренде Неймара на два года с обязательством выкупа после второго сезона.

Отмечается, что «Барселона» заплатит за оба года аренды бразильца. За каждый сезон сумма составит более 8,5 млн евро. Каталонцам их выплатит «Бавария» за год аренды Филиппе Коутиньо.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не примет предложение «Барселоны» об аренде бразильца на один сезон. Клуб не уверен, что «Барселоне» удастся выкупить Неймара одномоментной выплатой следующим летом.

Аренда на два года позволит «Барселоне» найти деньги на выкуп Неймара.