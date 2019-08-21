На матче «Олимпиакос» — «Краснодар» ожидается 350 болельщиков из России

Стало известно, сколько болельщиков из России посетят первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар». Ожидается, что на выездную игру приедут 350 человек.

Встреча состоится сегодня, 21 августа, в Пирее на арене «Георгиос Караискакис», которая вмещает 33500 зрителей. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Главный судья матча — Карлос дель Серро Гранде. Его помощниками назначены Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хосе Мария Санчес. За систему VAR будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Фото: твиттер «Краснодара»

Источник: Iefimerida