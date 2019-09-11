Криштиану Роналду провел 160-й матч за Португалию

В матче квалификационного раунда к Евро-2020 состоялись очередные матчи. В группе В сборная Португалии в гостях разгромила Литву со счетом 5:1.

34-летний форвард вышел на поле в стартовом составе. В матче 6-го тура португалец забил 4 мяча (7, 62, 65, 76 минуты).

Таким образом, встреча в Литве стала для нападающего уже 160-ой за национальную сборную. В Европе Роналду занимает 5-е место по количеству проведенных игр в сборной. Его опережают Серхио Рамос, Икер Касильяс, Виталий Астафьев (все – 167) и Джанлуиджи Буффон (176).

Среди действующих футболистов Роналду также занимает 5-ю строчку и уступает Бадеру Аль-Мутва (Кувейт, 171), Ахмеду Мубараку (Оман, 171), Серхио Рамосу (Испания, 167) и Андресу Гуардадо (Мексика, 162). Напомним, мировой рекорд по играм за сборную принадлежит Ахмеду Хассану из Египта (184).

В текущем сезоне Криштиану провел 2 матча в чемпионате Италии. На его счету 1 гол в составе «Ювентуса».

Фото: Global Look Press

Источник: Allsoccer