Юсеф Атталь может перейти в «Челси» в январе

Автор: Анатолий Акулов 0

Алжирский защитник может перебраться в чемпионат Англии предстоящей зимой. В покупке 23-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси».

Защитник «Ниццы» и сборной Алжира Юсеф Атталь может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги. Лондонский клуб готов заплатить за игрока 35 миллионов фунтов в январе.

Напомним, на «Челси» наложен запрет на трансферы до лета 2020 год из-за нарушения правил, касающихся переходов молодых игроков. Тем не менее, руководство «синих» оспорило наказание и рассчитывает, что запрет будет отменен.

Этим летом в составе сборной Алжира Юсеф выиграл Кубок Африки. В текущем сезоне Атталь провел 2 матча в чемпионате Франции. В его активе 1 результативная передача.

Фото: Twitter
Источник: Daily Mail

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