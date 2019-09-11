«Барселона» нацелилась на Фабиана Руиса

Полузащитник «Наполи» может покинуть команду следующим летом. 23-летний испанец может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб рассчитывает оформить трансфер футболиста летом 2020 года. Сумма трансферной сделки может составить 60 миллионов евро.

«Сине-гранатовые» могли купить Руиса у «Бетиса» сперва за 6 и 15 миллионов евро, а потом за 30 миллионов. Напомним, Фабиан перешел в «Наполи» в 2018 году из «Бетиса» за 30 миллионов.

Этим летом хавбек уже мог оказаться в Испании. Во время трансферного окна футболиста пытался подписать «Реал» за 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанец провел 27 матчей в чемпионате Италии. В его активе 5 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo