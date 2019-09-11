Федерико Бернардески может зимой уйти из «Ювентуса»

Итальянский хавбек «Ювентуса» может покинуть команду следующим летом. Главный тренер Маурицио Сарри не видит в футболисте игрока основного состава.

Ранее игрок был близок к переходу в «Барселону» в конце летнего трансферного окна. Однако, тогда сделка сорвалась из-за разногласий сторон.

Отмечается, что после несостоявшегося трансфера Федерико будет стараться произвести впечатление на главного тренера команды Маурицио Сарри. Однако, тот пока видит в Бернардески ротационного игрока.

Полузащитник проигрывает конкуренцию хавбеку Дугласу Косте, а также форвардам «бьянконери» Гонсало Игуаину и Криштиану Роналду. Если Федерико не удастся убедить Сарри в своей состоятельности, то футболист покинет клуб уже предстоящей зимой.

В прошедшем сезоне Бернардески провел 28 матчей в чемпионате Италии. В его активе 2 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato