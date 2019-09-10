Райан Гиггз о результативности Дэниэла Джеймса: «Он на верном пути»

Главный тренер сборной Уэльса прокомментировал выступление футболистов национальной команды в отборе к Евро-2020. Отдельно 45-летний специалист выделил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Даниэля Джеймса.

Также он подвел результаты товарищеского матча с Беларусью. Встреча завершилась минимальной победой валлийцев со счетом 1:0.

«Это была сложная игра для рефери, но, видимо, он не хотел показывать много карточек в товарищеской игре. Но все-таки рефери должен контролировать игру и защищать игроков. Например, Золотов точно наиграл на удаление, но арбитр его пожалел», — отметил тренер.

«Даниэль Джеймс забил 4 мяча в 6 матчах. Конечно, я очень доволен. Иногда у него есть сложности с адаптаций в разных турнирах, но он на верном пути», — добавил специалист.

«Мы точно не хотели, чтобы Венгрия выиграла у себя дома, но для нас ничего не поменялось. Нам надо выигрывать оставшиеся игры и тогда проблем с попаданием на чемпионат Европы не будет. У нас дома четыре победы, но надо учиться брать очки в гостях», — сказал Гиггз.

Напомним, сборная Уэльса выступает в группе Е квалификации к Евро-2020. После 4-х матчей в активе валлийцев 6 набранных очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Прессбол