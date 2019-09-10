Роман Широков: «Хорошо обыгрывать Шотландию и Кипр, но в Лиге наций мы не вышли из группы»

Бывший полузащитник сборной России поделился впечатлениями от последних результатов национальной сборной. По его мнению, не стоит слишком обольщаться последним победам команды.

Экс-футболист отметил, что матчи с более сильными соперниками даются сборной тяжело. Также Широков напомнил про неудачные показатели команды в Лиге наций.

«Хорошо обыгрывать Шотландию, Кипр и так далее. Но в Лиге наций мы сыграли со средними командами и не вышли из группы», – сказал он.

Напомним, после 6 матчей в группе I Россия занимает 2-е место, уступая 3 очка лидирующей бельгийской сборной. В активе россиян 15 баллов при 18-ти забитых и 4-х пропущенных голах.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ