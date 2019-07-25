«Динамо» подписало Клинтона Н’Жи

Камерунский нападающий продолжит карьеру в чемпионате России. Московское «Динамо» подтвердило переход 25-летнего форварда.

Футболист заключил с московским клубом контракт на четыре года. В новом клубе Н’Жи взял 9-й игровой номер.

«В моей карьере начинается новый этап, и я рад, что он связан с московским «Динамо». Это известный и серьезный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи», — отметил Клинтон.

«Я разговаривал с Вильямом Венкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Матье Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о «Динамо» во французских СМИ», — признался Н’Жи.

«Собираюсь учить русский, считаю, что обязан это делать как футболист, выступающий в России. Очень жду теперь возможности выйти в составе «Динамо», – заключил он.

В прошедшем сезоне камерунец провел 17 матчей в чемпионате Франции. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи.

Фото: официальный «твиттер» «Динамо»

Источник: официальный сайт «Динамо»