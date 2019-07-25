«Локомотив» готов арендовать Андре Шюррле

Немецкий хавбек может продолжить карьеру в чемпионате России. 28-летним полузащитником интересуется «Локомотив».

«Железнодорожники» готовы арендовать 28-летнего хавбека с правом последующего выкупа. Столичный клуб намерен платить Шюррле зарплату и хочет включить в соглашение об аренде право выкупа за 8 миллионов евро.

Отметим, что «Боруссия» на предложение пока не ответила. Минувший сезон немец отыграл в аренде в английском «Фулхэме».

В прошедшем сезоне Шюррле провел 24 матча в чемпионате Англии. В проведенных встречах на его счету 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг букмекеров