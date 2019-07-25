Златан Ибрагимович сломал сопернику скулу, но избежал дисквалификации

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» нанес серьезную травму сопернику. Тем не менее, форвард сумел избежать дисквалификации.
В дерби Лос-Анджелеса швед принял участие в неприятном эпизоде. Форвард сломал скулу защитнику Мохамеду Муниру в одном из единоборств.
Ибрагимович нанес травму сопернику локтем, выпрыгнув в борьбе за верховой мяч. Однако, комиссия МЛС приняла решение не отстранять 37-летнего футболиста. Дисциплинарный комитет Лиги вынес ему лишь предупреждение.
Сообщается, что Муниру будет сделана операция в пятницу. Защитник может пропустить минимум четыре недели.
Фото: Global Look Press
Источник: MLSsoccer.com