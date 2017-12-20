«Валенсия» опровергла информацию о договоренности с «ПСЖ» касательно Гонсалу Гедеша

«Валенсия» дала понять, что пока не договорилась с «ПСЖ» о выкупе прав на хавбека Гонсалу Гедеша. Испанцы опровергли информацию о покупке игрока.

Испанский клуб заплатит за полузащитника 35 миллионов евро. Сообщалось, что стороны уже пришли к согласию касательно трансфера.

Испанский клуб хочет сохранить Гедеша в составе на следующий сезон. Однако трансферные планы «Валенсии» зависят от того, попадет ли команда в Лигу чемпионов. В ближайшее время переговоров по вопросу выкупа Гедеша не ожидается.

21-летний португалец сейчас выступает за «Валенсию» на правах аренды.

Фото: Global Look Press

Источник: As