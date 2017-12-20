«Кельн» подписал форварда «Штутгарта» Симона Теродде

«Кельн» официально сообщил о переходе форварда Симона Теродде. Рейнский клуб внесет нападающего в заявку в зимнее трансферное окно.

Теродде получил в «Кельне» игровой номер 9.

Первую половину сезона 29-летний форвард провел в «Штутгарте». Футболист забил два гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах текущего чемпионата бундеслиги.

В прошлом сезоне Теродде стал лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги, забив 25 мячей в 32 играх.

Теродде уже выступал за основную команду «Кельна» в сезоне-2010/11.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Кельна»