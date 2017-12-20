«Кельн» подписал форварда «Штутгарта» Симона Теродде

Автор: Лидия Дидык 0

теродде

«Кельн» официально сообщил о переходе форварда Симона Теродде. Рейнский клуб внесет нападающего в заявку в зимнее трансферное окно.

Теродде получил в «Кельне» игровой номер 9.

Первую половину сезона 29-летний форвард провел в «Штутгарте». Футболист забил два гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах текущего чемпионата бундеслиги.

В прошлом сезоне Теродде стал лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги, забив 25 мячей в 32 играх.

Теродде уже выступал за основную команду «Кельна» в сезоне-2010/11.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Кельна»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Кельн» заплатил спортивному директору 3,3 млн евро за расторжение контракта

Руководство «Кельна» отправило в отставку главного тренера Петера Штогера

Луи ван Гал

Луи ван Гал — о дортмундской «Боруссии»: «Из маленькой команды за короткий срок не сделаешь топ-клуб»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 