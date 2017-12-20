Дмитрий Кириченко: «Продолжать работу в «Ростове» – не уважать себя»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался относительно своей дальнейшей работе в клубе. По словам специалиста, руководство проявило к нему неуважение.

Кириченко стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Леонида Кучука, однако вскоре на его пост был назначен Валерий Карпин.

«Для меня стало неожиданностью новость, что я несколько раз отказался от поста главного тренера «Ростова». Руководители клуба после матча с «Уфой» сказали, что у них есть несколько кандидатов на пост и попросили меня быть на связи. Также мы обсудили мое видение по будущему команды, по усилению, я составил программу сборов. Все, кто хотел дозвониться до меня, сделали это.

Я с уважением отнесся к назначению Карпина. Желаю ему удачи на новом посту. Но считаю, что я вряд ли заслужил такое отношение к себе после стольких лет в «Ростове». Поэтому в данной ситуации продолжить работу в команде – не уважать себя. Спасибо всем болельщикам за поддержку, я рад, что провел последние три года в этой команде», – сказал Кириченко.

В настоящий момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 25 очков после 20-и туров.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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