Неймар близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар скорее всего останется в команде. Он может не перейти в «Барселону».

По информации источника, окружение бразильского игрока осознало, что провести переход футболиста до закрытия трансферного окна будет трудно.

Кроме того отношения сторон, между представителями форварда и руководством парижан, улучшились, и они идут к примирению.

Напомним, каталонцы сделали несколько попыток, чтобы вернуть Неймара в команду, но сине-гранатовые получили на них отказ от французов.

В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий провел 17 матчей, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe