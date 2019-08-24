Неймар близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Neymar

Нападающий «ПСЖ» Неймар скорее всего останется в команде. Он может не перейти в «Барселону». 

По информации источника, окружение бразильского игрока осознало, что провести переход футболиста до закрытия трансферного окна будет трудно.

Кроме того отношения сторон, между представителями форварда и руководством парижан, улучшились, и они идут к примирению.

Напомним, каталонцы сделали несколько попыток, чтобы вернуть Неймара в команду, но сине-гранатовые получили на них отказ от французов.

В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий провел 17 матчей, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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