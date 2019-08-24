Футболисты «МЮ» недовольны Полем Погба

Автор: Дарья Григорьева 0

Футболисты «Манчестер Юнайтед» высказали недовольство в адрес полузащитника команды Поля Погба. Игроков не устроило, что француз штатный пенальтист. 

По информации источника, команда считает, что обязанности пенальтиста стоит переложить на форварда Маркуса Рэшфорда, так как у хавбека исполнение 11-тиметровых желает быть лучше.

Недовольство возникло после матча манкунианцев против «Вулверхэмптона» (1:1). В этой встрече Погба не реализовал пенальти.

Но, несмотря на ситуацию, главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер не планирует ни на кого менять француза.

Напомним, в чемпионате Англии Погба провел две игры и уже успел отличиться двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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