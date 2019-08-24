Грегуар Дефрель может вернуться в «Сампдорию»

Французский нападающий может снова перебраться в «Сампдорию». После аренды генуэзцы намерены выкупить игрока у «Ромы».

Напомним, прошлый сезон 28-летний форвард провел в составе клуба из Генуи. Однако, права на игрока принадлежат римскому клубу.

Отмечается, что cтороны достигли принципиальной договоренности об аренде француза на один год с обязательством выкупа. Дефрель знаком новому главному тренеру генуэзцев — Эусебио Ди Франческо.

Под руководством итальянского специалиста Дефрель играл в «Роме». Кроме того, на форварда также претендует «Сассуоло», где футболист выступал до перехода в «Рому».

В прошедшем розыгрыше Серии А Грегуар провел 36 матчей. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио