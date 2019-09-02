Евгений Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»

Полузащитник «Шальке-04» может покинуть команду в ближайшее время. 29-летний хавбек может вернуться в чемпионат Украины.

Напомним, ранее Коноплянка уже выступал в украинской Премьер-лиге. Футболист 6 лет играл за «Днепр» с 2009 по 2015 год.

В настоящее время украинец близок к переходу в донецкий «Шахтер». В новом клубе Евгений может заменить Тайсона, который может перейти в «Милан».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги полузащитник не принял участия ни в одной встрече. В прошедшем сезоне игрок провел 13 матчей в чемпионате Германии. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Джанлуки Ди Марцио