Алекс Крал стал игроком «Спартака»

Автор: Анатолий Акулов 0

21-летний полузащитник продолжит карьеру в чемпионате России. Чешский хавбек официально перешел в «Спартак».

Игрок подписал долгосрочный контракт сроком на 5 лет. В столичном клубе Крал будет выступать под номером 33.

Чешская «Славия» подтвердила, что «красно-белые» заплатят за хавбека 12 миллионов евро (310 млн. чешских крон). Пражская команда также получит проценты от перепродажи и другие бонусы.

Отметим, что Алекс – уже пятый чешский футболист в истории «Спартака». Ранее за москвичей выступали Мартин Йиранек, Радослав Ковач и Марек Сухи.

В прошедшем сезоне футболист провел 12 матчей в чемпионате Чехии. Результативными действиями он не отметился.

Фото: «твиттер» Алекса Крала
Источник: «твиттер» «Спартака»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Алекса Крала очень большие деньги»

Резиуан Мирзов близок к переходу в «Спартак»

Адриан Тамез может стать игроком «Спартака»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 