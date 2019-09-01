Алекс Крал стал игроком «Спартака»

21-летний полузащитник продолжит карьеру в чемпионате России. Чешский хавбек официально перешел в «Спартак».

Игрок подписал долгосрочный контракт сроком на 5 лет. В столичном клубе Крал будет выступать под номером 33.

Чешская «Славия» подтвердила, что «красно-белые» заплатят за хавбека 12 миллионов евро (310 млн. чешских крон). Пражская команда также получит проценты от перепродажи и другие бонусы.

Отметим, что Алекс – уже пятый чешский футболист в истории «Спартака». Ранее за москвичей выступали Мартин Йиранек, Радослав Ковач и Марек Сухи.

В прошедшем сезоне футболист провел 12 матчей в чемпионате Чехии. Результативными действиями он не отметился.

Фото: «твиттер» Алекса Крала

Источник: «твиттер» «Спартака»