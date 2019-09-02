Генрих Мхитарян может перейти в «Рому»

Автор: Анатолий Акулов 0

30-летний хавбек близок к переезду в итальянский чемпионат. Полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна приглашают в «Рому».

В ближайшее время римляне могут арендовать армянина на один сезон. Помимо этого, в соглашении будет прописана опция дальнейшего выкупа футболиста.

Отметим, что в двух последних матчах английской Премьер-лиги Мхитарян выходил на замену. Действующий контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Генрих провел 25 матчей в чемпионате Англии. В его активе 6 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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