Вячеслав Караваев может стать игроком «Зенита»

Защитник голландского «Витесса» может перебраться в чемпионат России. 24-летний футболист может перейти в «Зенит».

Сообщается, что cтороны уже согласовали трансфер игрока. Караваев подпишет с петербургским клубом контракт на четыре года.

Петербургская команда объявит о трансфере российского защитника 2 сентября. Ранее стало известно, что «Зенит» заплатит за футболиста более 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Вячеслав провел 37 матчей в чемпионате Голландии. На его счету 1 гол и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат