«Милан» может подписать Мемфиса Депая в январе

Голландский форвард «Лиона» может покинуть команду в зимнее трансферное окно. 25-летний нападающий интересен «Милану».

Сообщается, что футболист не намерен продлевать контракт с французским клубом. Помимо этого, он не раз обращался к руководству с просьбой о трансфере.

«Россонери» до сих пор не вступали в переговоры, так как «ткачи» требовали не менее 60 млн. евро за форварда. В «Милане» рассчитывают, что если Депай продолжит настаивать на трансфере, то французы согласятся снизить цену во время переговоров.

Действующий контракт игрока сборной Голландии с «Лионом» рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне форвард провел 4 матча в чемпионате Франции. На его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato