Федор Кудряшов: «У футболистов сборной России поменялся менталитет»

Защитник российской сборной поделился впечатлениями от гостевого матча с Шотландией. Встреча на «Хэмпден Парк» завершилась волевой победой команды Станислава Черчесова.

Защитник «Сочи» также рассказал о микроклимате в сборной. Помимо этого, он отметил заслугу в этом форварда Артема Дзюбы.

«Я уверен, что наш менталитет поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют», — отметил 32-летний игрок.

«У нас все мысли были только о сборной. Артем заряжал команду. Он и все мы понимали, что это один из самых важных матчей этой квалификации. Поэтому нам нужно было кровь из носу побеждать, что мы и сделали», — добавил Кудряшов.

В текущем сезоне Федор провел 8 матчей в чемпионате России. В его активе 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия