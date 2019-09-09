Сергей Милинкович-Савич и Федерико Кьеза – трансферные приоритеты «Интера» зимой

Миланский клуб обозначил позиции, которые будет укреплять в первую очередь. Предстоящей зимой «нерадзурри» намерены сделать сразу два топ-трансфера.

В январе «черно-синие» поборются за вингера «Фиорентины» Федерико Кьезу и полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. 21-летний итальянец и 24-летний серб – главные трансферные цели миланского клуба в зимнее окно.

Однако, переезду футболистов в Милан может помешать другой клуб из Серии А. Отмечается, что Кьезой и Милинковичем-Савичем также интересуется туринский «Ювентус».

В прошедшем сезоне итальянский хавбек провел 37 матчей в чемпионате Италии. В его активе 6 голов и 7 результативных передач. На счету сербского полузащитника 5 голов и 3 ассиста в 31 встрече Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com