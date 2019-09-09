Василий Кикнадзе: «Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 млн? Неплохая идея»

Генеральный директор московского «Локомотива» высказался по поводу возможной продажи братьев Миранчуков. По его словам, в приоритетном порядке будут рассматриваться предложения из Европы.

Кикнадзе обозначил трансферную сумму, при которой «красно-зеленые» готовы расстаться с лидерами команды. «Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 млн? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьезным клубом, – 85 млн евро», — отметил он.

«Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал? Если ребятам и уходить, то либо в серьезный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьезному клубу. И точно уходить за очень большие деньги», — сказал Кикнадзе.

«Если один из Миранчуков уйдет, то за большие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж», – заключил функционер.

В текущем сезоне на счету Алексея Миранчука 3 гола и 1 результативная передача в 8 матчах чемпионата России. В активе младшего брата — Антона — 2 гола и 1 ассист в 7 играх Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат