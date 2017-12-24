Прокуратура Португалии открыла дело против «Порту» и «Спортинга»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Порту и Спортинг

«Порту» и «Спортинг» могут быть наказаны за запугивание и оказание давления на судей. Прокуратура Португалии открыла дело в отношении президентов двух клубов – Бруну де Карвалью («Спортинг») и Жорже Пинту да Кошты («Порту»).

Оба менеджера и другие представители двух клубов подозреваются в давлении на судей с целью отмены матчей Кубка португальской лиги. Клубы даже использовали соцсети, чтобы запугать арбитров и членов их семей.

Бруну де Карвалью уже сказал, что это кампания, организованная против него конкурентами. В ответ «Бенфика»заявила, что «Порту» и «Спортинг» не в первый раз подозреваются в столь серьезных нарушениях, и потребовала серьезных разбирательств.

После 15-ти туров оба клуба лидируют в чемпионате Португалии. Команды набрали по 39 очков.

Источник: Record
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Касильяс

Икер Касильяс может продолжить карьеру в Англии

Слимани

«Спортинг» может вернуть Ислама Слимани из «Лестера»

Икер Касильяс

Икер Касильяс может уйти из «Порту»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 