Прокуратура Португалии открыла дело против «Порту» и «Спортинга»

«Порту» и «Спортинг» могут быть наказаны за запугивание и оказание давления на судей. Прокуратура Португалии открыла дело в отношении президентов двух клубов – Бруну де Карвалью («Спортинг») и Жорже Пинту да Кошты («Порту»).

Оба менеджера и другие представители двух клубов подозреваются в давлении на судей с целью отмены матчей Кубка португальской лиги. Клубы даже использовали соцсети, чтобы запугать арбитров и членов их семей.

Бруну де Карвалью уже сказал, что это кампания, организованная против него конкурентами. В ответ «Бенфика»заявила, что «Порту» и «Спортинг» не в первый раз подозреваются в столь серьезных нарушениях, и потребовала серьезных разбирательств.

После 15-ти туров оба клуба лидируют в чемпионате Португалии. Команды набрали по 39 очков.

Источник: Record

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1