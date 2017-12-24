Эммануэль Эбуэ: «У меня больше нет денег, чтобы позволить себе адвоката. Я в доме, но я боюсь, потому что не знаю, когда придет полиция»

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ рассказал о тяжелой финансовой и бытовой ситуации. По словам футболиста, все его активы достались жене Аурелии после развода. Ему пришлось прятаться от полицейских и судебных приставов, когда суд лишил его в пользу жены последнего дома в Энфилде.

«У меня больше нет денег, чтобы позволить себе адвоката. Я в доме, но я боюсь, потому что не знаю, когда придет полиция. Я выключаю свет – не хочу, чтобы люди знали, что я в доме. Я не собираюсь продавать свою одежду или то, что у меня осталось. Я буду сражаться до конца, потому что это несправедливо. С июня игрок не видел детей и тяжело перенес смерть деда (который его вырастил) и брата, разбившегося на мотоцикле.

В Турции я заработал 8 миллионов евро и 7 отправил домой, жене и детям. Что бы ни говорила мне жена, я подписывал все. Проблемы с ФИФА начались из-за того, что мне советовали люди, которые должны были заботиться обо мне. Но из-за них ФИФА дисквалифицировала меня

Я каждый день стираю джинсы, одежду. У меня такие руки, словно я работаю на ферме. Я благодарю бабушку, потому что она научила меня стирать, готовить, убираться. Я продолжаю верить в Бога и не желаю никому того, что произошло со мной.

Я бы принял любую помощь. Если бы мой бывший клуб захотел мне помочь, я был бы счастлив. Может, я мог бы помогать молодым игрокам», — рассказал Эбуэ.

Эммануэль Эбуэ играл за «Арсенал» и «Сандерленд», турецкий «Галатасарай», бельгийский «Беверен» и ивуарийский «АСЕК Мимозас», становился финалистом Лиги чемпионов, побеждал в Кубке английской лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

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