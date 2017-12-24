Марсело: «Мы избаловали вас, и вы думаете, что «Реал» всегда должен побеждать»

Защитник «Реала» Марсело высказался о критике в адрес команды после проигрыша «Барселоне» в 17-м туре чемпионата Испании (0:3). Бразилец заявил, что мадридцы еще могут побороться за чемпионство.

«Мы избаловали вас, и вы думаете, что «Реал» всегда должен побеждать. Ла Лига – лучший чемпионат в мире, побеждать здесь трудно. Это спорт – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. У «Барселоны» такой отрыв, потому что они выиграли больше матчей. Вот и все. Но чемпионат не проигран. Я верю не в чудеса, а в упорный труд.

Если с «Барселоной» трудно играть в 11 футболистов, представьте, каково играть в 10 человек», – сказал Марсело.

«Барселона» опережает «Реал» в таблице на 14 очков, у мадридцев есть матч в запасе. Вчера «сине-гранатовые» обыграли команду Зинедина Зидана со счетом 3:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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