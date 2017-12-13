«ПСЖ» готов включить Хавьера Пасторе или Кевина Траппа в сделку по Яну Облаку

«ПСЖ» по-прежнему намерен приобрести вратаря «Атлетико» Яна Облака. Парижане хотели купить 24-летнего словенца еще минувшим летом, а теперь планируют сделать это зимой.

При этом клуб не смущает, что Облак уже заигран в Лиге чемпионов и не сможет выступить за «ПСЖ» в плей-офф.

Ради Облака французы готовы включить в сделку в январе одного из двух игроков – полузащитника Хавьера Пасторе или голкипера Кевина Траппа. Опция выкупа Облака – 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае его ухода «Атлетико» попытается вернуть вратаря «Челси» Тибо Куртуа.

Фото: Global Look Press

Источник: en.as.com