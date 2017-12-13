Заболотный — в «Зените», «Спартак» купит защитника сборной России, достижение Кокорина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 декабря.

1. Антон Заболотный продолжит карьеру в «Зените».

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на 3.5 года.

2. «Спартак» сделал официальное предложение о трансфере Романа Нойштедтера.

Защитник сборной России может перейти в столичный клуб уже в январе.

3. Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов на ОИ-2018.

Решение было принято единогласно.

4. «Барселона» зимой выкупит защитника «Палмейраса».

Футболист сборной Колумбии станет первым новичком команды в зимнее трансферное окно.

5. Marca и Goal назвали удар Александра Кокорина в матче с «Ахматом» промахом года.

Нападающий сборной России промахнулся с метра по пустым воротам.

6. «Ювентус» намерен укрепить фланги обороны.

На радаре футболисты из АПЛ и Ла Лиги.

7. В Москве открылся первый официальный магазин ЧМ-2018.

Он расположен в Центральном Детском Магазине на Лубянке.

Фото: Global Look Press

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