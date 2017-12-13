Заболотный — в «Зените», «Спартак» купит защитника сборной России, достижение Кокорина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 декабря.
1. Антон Заболотный продолжит карьеру в «Зените».
Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на 3.5 года.
2. «Спартак» сделал официальное предложение о трансфере Романа Нойштедтера.
Защитник сборной России может перейти в столичный клуб уже в январе.
3. Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов на ОИ-2018.
Решение было принято единогласно.
4. «Барселона» зимой выкупит защитника «Палмейраса».
Футболист сборной Колумбии станет первым новичком команды в зимнее трансферное окно.
5. Marca и Goal назвали удар Александра Кокорина в матче с «Ахматом» промахом года.
Нападающий сборной России промахнулся с метра по пустым воротам.
6. «Ювентус» намерен укрепить фланги обороны.
На радаре футболисты из АПЛ и Ла Лиги.
7. В Москве открылся первый официальный магазин ЧМ-2018.
Он расположен в Центральном Детском Магазине на Лубянке.
Фото: Global Look Press