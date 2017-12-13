«Байер» отказался продать Леона Бэйли «Челси» за 25 млн евро

«Челси» планирует приобрести зимой вингера «Байера» Леона Бэйли. Немецкий клуб ответил англичанам отказом.

Лондонцы предложили за 20-летнего игрока молодежной сборной Ямайки 25 миллионов евро, но немецкий клуб ответил отказом.

«Челси» рассматривает Бэйли наряду с Тома Лемаром («Монако») в качестве потенциальной замены Эдену Азару, который по окончании сезона может перейти в «Реал».

Кроме того, за Бэйли следят скауты «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Барселоны». Его контракт с «Байером» рассчитан до июня 2022 года.

В 12 матчах сезона бундеслиги на счету Бэйли 4 гола и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: www.dailymail.co.uk