«Ювентус» намерен укрепить фланги обороны

«Ювентус» по окончании сезона намерен укрепить фланги обороны. В числе потенциальных новичков Хосе Гайя и Эктор Бельерин.

В сферу интересов туринцев попали 22-летние испанцы – левый защитник «Валенсии» Хосе Гайя и правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. Последнего «Ювентус» рассматривает в качестве вероятной замены Штефану Лихтштайнеру, который летом, скорее всего, покинет клуб.

На счету Гайя в этом сезоне 14 матчей в Ла Лиге, в которых он отметился тремя результативными передачами. Бельерин выходил на поле в матчах АПЛ 16 раз и сделал одну голевую передачу.

Кроме Гайя и Бельерина в шорт-лист «Ювентуса» входят Тома Менье («ПСЖ») и Шиме Врсалько («Атлетико»).

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

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