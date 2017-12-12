«Барселона» зимой выкупит защитника «Палмейраса»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Йерри Мина

Защитник «Палмейраса» Йерри Мина продолжит карьеру в «Барселоне». Каталонцы выкупят футболиста этой зимой за 9 млн евро.

Каталонский клуб, изначально планировавший выкупить 23-летнего колумбийца предстоящим летом, решил приобрести Мину уже зимой. Это связано с травмой Самюэля Умтити и с возможным уходом Хавьера Маскерано.

Сумма трансфера составит 9 миллионов евро. «Барселона» уладит все вопросы по переходу Мины до конца декабря.

В этом сезоне колумбиец провел 15 матчей в Высшей лиге чемпионата Бразилии. На его счету 2 гола и одна результативная передача.

Источник: As
Фото: Global Look Press

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