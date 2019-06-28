Полузащитник Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом аргентинца был «Райо Вальекано», он выступал за эту команду в сезоне-2017/18.

Домингес знаменит по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». Он становился чемпионом России в 2007 и 2009 годах. Также аргентинец был обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

Алехандро Домингес играл за «Олимпиакос» (4 чемпионства), «Валенсию», «Ривер Плейт» (два чемпионства) и «Кильмес». В сборной Аргентины (U-20) он провел 3 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также он стал чемпионом мира в 2001 году.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN Argentina