Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

Автор: Роман Шлуинский 0

 

Полузащитник Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом аргентинца был «Райо Вальекано», он выступал за эту команду в сезоне-2017/18.

Домингес знаменит по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». Он становился чемпионом России в 2007 и 2009 годах. Также аргентинец был обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

Алехандро Домингес играл за «Олимпиакос» (4 чемпионства), «Валенсию», «Ривер Плейт» (два чемпионства) и «Кильмес». В сборной Аргентины (U-20) он провел 3 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также он стал чемпионом мира в 2001 году.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN Argentina

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