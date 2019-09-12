Марко Верратти близок к продлению контракта с «ПСЖ»

Итальянский полузащитник «ПСЖ» может продолжить выступления в чемпионате Франции. 26-летний хавбек близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с парижским грандом.

В настоящее время Мино Райола, агент футболиста, ведет переговоры со спортивным директором парижан Леонардо о подписании нового контракта до 2024 года. Напомним, действующее соглашение игрока рассчитано до 2021 года.

При этом зарплата Верратти может вырасти до 11 миллионов евро в год. Также, в договоре будет предусмотрена функция выплаты дополнительных бонусов.

В текущем сезоне Марко провел 4 матча в чемпионате Франции. В его активе 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Николо Скиры