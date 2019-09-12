«Милан» и «Интер» договорились о сносе стадиона «Сан-Сиро»

Миланские клубы отказались от идеи сохранения легендарного стадиона. Стала известна возможная стоимость сноса домашней арены «Милана» и «Интера».

При этом, стороны уже договорились о строительстве нового совместного стадиона. На возведение арены миланские клубы потратят порядка 605 млн. евро. Отмечается, что снос «Сан-Сиро» обойдется в 45 миллионов.

Предполагаемая вместимость нового стадиона будет составлять 60 тысяч мест. Стороны планируют внедрить систему смены цветовой гаммы арены.

В дни матчей «Интера» стадион будет окрашиваться в черно-синие цвета, а в дни игр с участием «Милана» — в красно-черные. Кроме того, рядом с новой ареной будут построены торговый центр, спортивные площадки, гостиница, конференц-центр и два офиса в виде башен.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera