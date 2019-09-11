Дэвид Бекхэм ведет переговоры с Лионелем Месси по поводу перехода в «Интер Майми»

Автор: Роман Шлуинский 0

Лео Месси

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в США. Он, возможно, станет игроком «Интера Майами».

По информации источника, с аргентинцем ведет переговоры Дэвид Бекхэм. Он старается склонить Месси к переходу в американский клуб. Сообщается, что «Интер Майами» согласен предоставить футболисту внушительный оклад.

Напомним, «Интер Майами» будет играть в МЛС с 2020 года. Ранее стало известно, что в клуб из США, скорее всего, перейдут форварды Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

На данный момент Лионель Месси проходит восстановление от травмы, которую он получил во время предсезонной подготовки.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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