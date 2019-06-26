«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере Эрона Уан-Биссаки за 50 миллионов фунтов

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник «Кристал Пэлас» Эрон Уан-Биссака перейдет в «Манчестер Юнайтед». Трансфер английского футболиста обойдется манкунианцам примерно в 50 миллионов фунтов (чуть больше 55 миллионов евро).

В скором времени 21-летний игрок пройдет медобследование и подпишет с «Красными дьяволами» долгосрочный контракт с зарплатой 80-90 тысяч фунтов в неделю. Отметим, что в «Пэлас» он зарабатывал только 10 тысяч.

В минувшем сезоне Эрон Уан-Биссака принял участие в 35 матчах АПЛ. Он отдал 3 результативные передачи, заработал 4 желтые карточки и одну красную.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Дэвида Орнстайна

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере Эрона Уан-Биссаки

«Кристал Пэлас» отказался продать Уан-Биссаку «МЮ» за 40 млн фунтов, но готов к переговорам

«Реал» может предложить Гарета Бэйла и еще двух игроков в обмен на Поля Погба

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 