«Чайка» будет проводить домашние игры ФНЛ на «Ростов-Арене»

Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское нашел стадион, на котором будет проводить домашние игры в первенстве Олимп-ФНЛ. Они будут играть на «Ростов-Арене».

«Футбольный Клуб «Чайка» благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/2020 стал один из лучших стадионов России – «Ростов-Арена».

Данное решение было принято при всесторонней поддержке Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также Министерства спорта Ростовской области. Кроме того, мы благодарим представителей ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющегося собственником стадиона, за оперативную реакцию на запрос нашего футбольного клуба.

К сожалению, на данный момент максимальная загруженность ростовского стадиона «Олимп-2», обеспечивающего тренировочный процесс главной команды ФК «Ростов», ее молодежного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на «Олимпе» в рамках Первенства ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству желто-синих за диалог и поиски компромисса.

Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много и приглашаем всех поклонников самого популярного вида спорта на матчи нашей команды. Уверены, что появление «Чайки» на «Ростов-Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу», – говорится в заявлении «Чайки».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Чайка» заняла первое место в зоне ЮГ ПФЛ. Это позволило команде из села Песчанокопское подняться в ФНЛ.

Фото: официальный сайт «Чайки»

Источник: официальный сайт «Чайки»