Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Камерунский нападающий принял решение завершить футбольную карьеру. В последнее время 38-летний форвард выступал за клуб «Катар».

Знаменитый камерунский форвард объявил о завершении карьеры футболиста в своем инстаграме. В своей карьере Это’О выступал за такие клубы, как «Реал», «Мальорка», «Барселона», «Интер», «Анжи», «Челси».

Самюэль четырежды признавался африканским футболистом года. «Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем большое», – написал Это’О в своем сообщении.

С 1996 по 2014 год футболист выступал за сборную Камеруна. С 56 голами в 118 матчах он стал лучшим бомбардиром в ее истории. Вместе с командой Это’О выиграл 2 Кубка Африки и олимпийский футбольный турнир в Сиднее-2000.

Фото: Global Look Press

Источник: «инстаграм» Самюэля Это’О