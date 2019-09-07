Павел Мамаев: «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение»

30-летний полузащитник на днях получил досрочное освобождение. Хавбек рассказал об отношениях с «Краснодаром», с которым у игрока продолжает действовать контракт.

Напомним, Алексеевский суд Белгородской области условно-досрочно освободил Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки должны выйти на свободу 17 сентября, если не поступит апелляция со стороны представителя прокуратуры.

«У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду – встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения: выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение», – отметил Павел.

«Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны. О штрафах и прочем мне ничего не известно. Ничего не известно. И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась», – добавил он.

«Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что все будет решаться, когда выйдем», – сказал Мамаев.

В прошедшем сезоне футболист провел 10 матчей в чемпионате России. В его активе 3 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Говорит Москва