В Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Олимп-Кубка России

Стали известны все пары участников Олимп-Кубка России по футболу. На данной стадии в борьбу вступают команды Премьер-лиги.

Команды были рассортированы по четырем корзинам в соответствии с местами, занятыми в чемпионате-2018/19. Список всех пар выглядит следующим образом.

Олимп-Кубок России

Москва. 4 сентября.

Жеребьевка. 1/16 финала

«Енисей» — «Зенит»

«Алания» — ЦСКА

«Балтика» — «Локомотив»

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Торпедо» — «Крылья Советов»

«Шинник» — «Сочи»

«Чайка» — «Уфа»

«Томь» — «Тамбов»

КАМАЗ — «Спартак»

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

«Факел» — «Арсенал»

«Оренбург» — «Чертаново»

«Мордовия» — «Ростов»

«Луч» — «Динамо»

«Черноморец» — «Урал»

«Химки» — «Рубин»

Кубковые матчи пройдут 25-26 сентября. Представители российской Премьер-лиги сыграют в гостях.

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт-Экспресс