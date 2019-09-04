В Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Олимп-Кубка России

Стали известны все пары участников Олимп-Кубка России по футболу. На данной стадии в борьбу вступают команды Премьер-лиги.
Команды были рассортированы по четырем корзинам в соответствии с местами, занятыми в чемпионате-2018/19. Список всех пар выглядит следующим образом.
Олимп-Кубок России
Москва. 4 сентября.
Жеребьевка. 1/16 финала
«Енисей» — «Зенит»
«Алания» — ЦСКА
«Балтика» — «Локомотив»
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Торпедо» — «Крылья Советов»
«Шинник» — «Сочи»
«Чайка» — «Уфа»
«Томь» — «Тамбов»
КАМАЗ — «Спартак»
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
«Факел» — «Арсенал»
«Оренбург» — «Чертаново»
«Мордовия» — «Ростов»
«Луч» — «Динамо»
«Черноморец» — «Урал»
«Химки» — «Рубин»
Кубковые матчи пройдут 25-26 сентября. Представители российской Премьер-лиги сыграют в гостях.
Фото: Global Look Press
Источник: Cпорт-Экспресс