Алекс Крал: «Славия» повышала мою трансферную стоимость для «Спартака» четыре раза за три дня»

Чешский новичок «Спартака» рассказал о своих впечатлениях от переезда в Москву. А также прокомментировал трудности, возникшие в связи с трансфером из «Славии».

21-летний футболист отметил, что был уверен в переходе в столичный клуб еще в начале переговоров между сторонами.

«Приятно, что в тебе заинтересованы. Знаю, что у меня есть шанс, что руководство и тренер мне очень доверяют. Интерес «Спартака» был очень большой», — cказал игрок.

«Президент «Славии» мистер Тврдик сказал мне, что повышал трансферную стоимость четыре раза за три дня. Что он еще сказал? Что «Славии» не нужны деньги. Но, учитывая условия моего перехода из «Теплице», логично будет продать меня», — добавил он.

«Было нелегко покинуть «Славию». Но я рад переходу», – заключил Крал.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 12 матчей в чемпионате Чехии. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: «твиттер» Алекса Крала

Источник: iDnes