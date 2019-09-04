Юрий Жирков о бронзе России на Евро-2008: «Было больше легионеров хороших, мы росли рядом с ними»

Российский защитник «Зенита» и сборной России поделился мнением о действующем лимите на легионеров в РПЛ. По его словам, конкуренция среди игроков раньше была значительно выше.

Юрий Жирков также прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2008. Уровень иностранных футболистов также сыграл свою роль в успехе сборной на том турнире.

«Раньше футбол был другим, лимит был другим. Было больше легионеров хороших, поэтому мы росли рядом с ними. Это дало свой результат», – сказал он.

В текущем сезоне 36-летний защитник провел 8 матчей в чемпионате России. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс